Morador de Londrina é um dos liberados por Moraes após atos antidemocráticos

Um morador de Londrina e outros dois de Apucarana detidos no começo de janeiro no acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) organizado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, acabaram soltos da prisão nesta segunda-feira (13). A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).







O trio faz parte de um novo grupo, dessa vez composto por 130 homens, a quem foi concedida liberdade provisória. Eles foram denunciados após os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro contra as sedes dos Três Poderes da República, na capital federal. Moraes havia libertado outros 80 presos na última sexta-feira (10), e, na quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, 149 mulheres.

O advogado dos três suspeitos, Luiz Fernando Vilasboas, não revelou os nomes dos clientes, mas, segundo ele, as idades variam de 31 a 45 anos. “A previsão é que seja feita a comunicação ao presídio ainda hoje [segunda-feira] para que se organizem com os procedimentos de soltura”, informou Vilasboas à FOLHA. O defensor representa outros sete londrinenses: dois continuam presos e cinco foram liberados.





Os norte-paranaenses terão de cumprir uma série de restrições exigidos pela Justiça, já que, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), pesam contra eles medidas cautelares em razão de delitos como incitação ao crime e associação criminosa.