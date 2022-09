Na reta final da campanha eleitoral, feira do Cincão é palanque para candidatos

Nem o frio e nem a garoa afugentaram os candidatos às eleições 2022, que aproveitaram a manhã deste domingo (25) para tentar angariar votos entre os frequentadores da feira livre da avenida Saul Elkind (zona norte). Na reta final para o pleito, que acontece no próximo domingo (2), o tradicional espaço de campanha da cidade ficou lotado de bandeiras de todas as cores e santinhos com todas as caras. Muitos candidatos apostaram no corpo a corpo para, quem sabe, conquistar os eleitores que ainda estão indecisos.





No trecho da principal avenida da zona norte onde acontece a feira, o ambiente é democrático e acomoda pacificamente cabos eleitorais de partidos de todas as frentes ideológicas. “Eu acho que é assim mesmo que deve ser. Dizem que a democracia é isso, né? Cada um expondo sua ideia, com liberdade. Ainda mais nesse ano, que as eleições estão gerando tantos conflitos”, disse o estudante universitário Tiago Henrique Almeida de Castro.

“Aqui a gente tem a oportunidade de conversar com os candidatos, conhecer cada um mais de perto e as suas propostas. Acho que pode ajudar quem ainda está indeciso a encontrar um nome para votar. Mas eu prefiro votar em quem já mostrou que sabe trabalhar e tem interesse em melhorar as coisas”, comentou o representante comercial Luciano Martins de Oliveira.





O vendedor autônomo João Paulo dos Reis já completou a lista de candidatos em quem irá depositar seu voto. Além das propostas, pesou na definição dos nomes o trabalho já realizado e a proximidade com a comunidade. “A maioria dos meus candidatos é gente que eu conheço. Não escolho candidato por santinho.”





