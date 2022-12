Necessários para uso de bikes pela GM, edital de itens de segurança pessoal só sai em 2023

A secretaria municipal de Gestão Pública abriu, na segunda-feira (19), o processo para compra de mais quatro bicicletas elétricas e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para o projeto de patrulhamento ostensivo e preventivo da GM (Guarda Municipal) de Londrina com esse tipo de meio de transporte.





O investimento será de cerca de R$ 45,8 mil. A corporação desejava ter estes materiais ainda neste ano para poder colocar a iniciativa em prática.

Agora, o processo irá passar pela Procuradoria-Geral do Município para posteriormente a licitação ser publicada. “Em razão do adiantado do ano, acredito que é uma licitação para a segunda quinzena de janeiro, no máximo começo de fevereiro. Entre 20 de dezembro e 15 de janeiro reduzimos as licitações porque tem menos empresas participantes nesta época”, explicou o secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti.





