O que foram as Jornadas de Junho?

Poucos eventos políticos podem ser considerados tão enigmáticos como as Jornadas de Junho. E a busca por respostas simples pode frustrar os preguiçosos. Em qualquer pesquisa rápida no Google, as opiniões são tão difusas quanto as bandeiras abstratas que tremulavam na mente das multidões.





O certo é que o tempo tem mudado a percepção sobre aquelas ruas épicas de 10 anos atrás. A cada ano de acontecimentos somado, uma camada nova é acrescentada ao debate. Somente este ano, quatro livros foram lançados sobre a fúria que varreu o Brasil no terceiro ano do primeiro governo da presidente Dilma: “Uma Crise chamada Brasil: a quebra da Nova República e a erupção da extrema direita”, do jornalista Conrado Corsalette; “Treze – A política de rua de Lula a Dilma”, da socióloga Angela Alonso; “A verdade vos libertará”, da fotojornalista Gabriela Biló; e “A Razão dos Centavos: crise urbana, vida democrática e as revoltas de 2013”, do urbanista Roberto Andrés.

Publicidade

Publicidade