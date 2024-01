Pré-candidato a Prefeitura, Bruno Ubiratan fala em ouvir setor produtivo e população de Londrina

O presidente da Cohab-LD (Companhia de Habitação de Londrina), Bruno Ubiratan (PP), que é pré-candidato à Prefeitura, acredita que o sucessor do seu correligionário Marcelo Belinati precisa dar continuidade às coisas que deram certo na atual gestão e evoluir em aspectos como a industrialização, as obras estruturantes e se aproximar do povo.







Ubiratan aponta que sua pré-candidatura tem sido construída “em cima do diálogo”, buscando elaborar um plano de governo a partir de conversas com a população e com o setor produtivo, que gera emprego e renda.

Por outro lado, reforça a importância de dialogar com os deputados estaduais e federais que representam a região. O melhor caminho, acredita, é uma “união política para o próximo prefeito ter grandes investimentos” estaduais e federais.





“Minha pré-candidatura está sendo isto: ouvir as pessoas. Eu acho que não adianta o pré-candidato a prefeito construir só as suas ideias, acho que [precisamos] construir um plano que vai atingir as pessoas. Isso a gente constrói ouvindo as pessoas nos bairros e também o setor produtivo, que vai empregar as pessoas”, aponta.

Questionado sobre as prioridades em um possível mandato, Ubiratan diz que é preciso se aproximar da sociedade e buscar “grandes obras para a Londrina”.





Ele cita, por exemplo, a necessidade da construção de um viaduto no cruzamento das avenidas Ayrton Senna e Madre Leônia, e as obras dos contornos Norte e Leste de Londrina. Também, a continuidade da industrialização - que avançou com a Cidade Industrial, cujos terrenos serão leiloados neste ano - e de uma política habitacional.

FATOR BELINATI





Até o momento, o prefeito Marcelo Belinati não indicou quem será seu candidato nas eleições municipais - isso em um cenário em que vários secretários já sinalizam a intenção de concorrer. O presidente da Cohab-LD diz que “todos têm o direito de colocar o nome” e que todos têm seu valor na administração.





