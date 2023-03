Ratinho Junior diz que questão do pedágio está “quase apaziguada”

Em Londrina nesta sexta-feira (24) para uma agenda de inauguração de obras, o governador Ratinho Junior (PSD) comentou em coletiva de imprensa como andam as tratativas com a gestão federal de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para definir o modelo de pedágio do Paraná.





Segundo ele, conforme o andamento das conversas com o Ministério dos Transportes deve haver uma decisão em abril.

Durante este mês, o Palácio Iguaçu passou a deixar mais evidente que tem pressa em bater o martelo quanto ao modelo a ser explorado pelas empresas vencedoras da concorrência.





O líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri (PSD), chegou a afirmar há duas semanas que a “data limite” de Ratinho Junior para resolver a questão seria o fim de março.

“A gente está muito próximo. Todas as demandas que o Paraná exigiu já estão quase que apaziguadas. Essa semana teve uma reunião da bancada dos deputados federais com o ministro [dos Transportes, Renan Filho]. O relato que eu tive dos parlamentares diz que foi uma reunião muito produtiva, o ministro elogiou o projeto do Paraná. Vamos esperar que, com esse retorno do presidente da República da viagem para a China e, o ministro se posicionando, a gente possa avançar”, declarou o governador.





Ratinho voltou a reforçar que, em relação ao formato de concessão, sua gestão defende diretrizes estabelecidas em conjunto com a administração anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





“Da parte do governo do Estado, nós estamos prontos há quase um ano. Deixamos muito claro o modelo que queremos: na Bolsa de Valores, com menor preço e com obras. Nós não queremos um modelo de concessão que não tenha obras.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: