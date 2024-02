Roberto Fú busca novo partido após 'relação abalada' com PDT em Londrina

Com a proximidade da janela partidária - que começa em 7 de março e segue até 5 de abril -, um dos vereadores de Londrina que buscará novos ares é Roberto Fú, que desde 2021 está com relação estremecida com o PDT.







À época, o parlamentar não foi favorável à criação do Conselho Municipal dos Direitos LGBT, projeto da Prefeitura de Londrina, o que deixou rusgas.



Em entrevista à FOLHA, Fú afirma que “existem algumas ideias que não batem”, mas que está no quinto mandato consecutivo pela agremiação e "fez por onde" para ser reeleito. "A nossa situação está bem abalada e sinto que não há mais possibilidade de permanecer nesse partido”, aponta.





De olho no futuro, o vereador já foi procurado por partidos da cidade e diz que vai escolher a próxima agremiação com base na identificação com o seu trabalho na cidade.



Um dos partidos é o PL, que hoje possui duas cadeiras na CML (Câmara Municipal de Londrina), com os vereadores Jairo Tamura e Lu Oliveira, mas também negocia a filiação de outros parlamentares. Apesar de confirmar as conversas com a legenda, Fú acredita que o PL “vai ficar um pouco sobrecarregado”.





“A gente tem acompanhado o convite do deputado [federal Filipe Barros] que representa esse partido na cidade para outros vereadores. Então, tem que colocar na balança. Eu estou estudando outras propostas e espero fazer a escolha certa para continuar trabalhando por Londrina”, aponta.





