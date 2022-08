TRE-PR registra cinco candidatos ao governo e cinco ao Senado

Até agora cinco candidatos ao governo do Paraná e cinco candidatos ao Senado registraram as candidaturas no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná. O prazo para que partidos políticos, federações e coligações solicitem o registro termina na segunda-feira (15).

Entre os postulantes ao governo do Paraná estão o governador Ratinho Junior (PSD), o ex-governador Roberto Requião (PT), o ex-deputado federal Ricardo Gomyde (PDT), Professora Angela (PSOL) e Professor Ivan (PSTU).





Para a única vaga ao Senado estão entre os inscritos o senador Alvaro Dias (Podemos), a professora de Direito Eneida Desiree Salgado (PDT), o deputado federal Paulo Martins (PL), Rosane Ferreira (PV) e o ex-juiz Sergio Moro (União).





As convenções partidárias realizadas até 5 de agosto lançaram nove candidatos ao governo e nove ao Senado. Faltando quatro dias para o fim do prazo, o Paraná já possui ao menos 370 postulantes para a Câmara dos Deputados e 494 para a Assembleia Legislativa.





A Justiça Eleitoral recomenda que partidos não deixem para última hora para evitar congestionamento no sistema e aglomerações no final do prazo.