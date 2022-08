Ratinho Jr. e Requião registram candidaturas e planos de governo no TRE

Três dos nove possíveis candidatos ao governo do Paraná já fizeram o registro das candidaturas no TRE (Tribunal Regional Eleitoral), entre eles o ex-governador Roberto Requião (PT) e o atual governador Ratinho Junior (PSD), que são os principais candidatos, segundo as pesquisas de intenção. Ivan Ramos Bernardo, o Professor Ivan (PSTU), também já homologou a candidatura ao Palácio Iguaçu.

A maior coligação é do atual governador do Paraná. A chapa "A mudança não para. Pra frente Paraná" é composta por 11 partidos, que além do PSD conta com Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, União Brasil, PMB, PP, Agir, PROS e PTB.





Carlos Roberto Massa, o Ratinho Junior, 41 anos, é natural de Jandaia do Sul (Vale do Ivaí). Formado em Marketing, atuou como empresário no ramo da comunicação até ingressar na vida política, aos 21 anos, quando se elegeu deputado estadual. Depois, foi eleito duas vezes deputado federal e retornou à Assembleia Legislativa, além de ter sido secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná do governo Beto Richa (PSDB). Em 2018, foi eleito governador em primeiro turno por 3,2 milhões de paranaenses, o equivalente a 60% dos votos válidos.

A Federação Brasil Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, protocolou no dia 1º de agosto a candidatura de Roberto Requião (PT) com o ex-presidente da Itaipu Jorge Samek (PT) como vice da chapa.





Requião, 81 anos, é advogado, formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e em Jornalismo pela PUC-PR. Cursou, ainda, Urbanismo pela Fundação Getúlio Vargas. Ele foi deputado estadual (1983-85), prefeito de Curitiba (1986-89), secretário do Desenvolvimento Urbano do Paraná (1989-90), governador do Paraná por três mandatos(1991-1994 e 2000 a 2008) e senador da República duas vezes (1994-2002 e 2009-2018).





