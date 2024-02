Vereadora Jessicão quer proibir uso de verbas públicas no Carnaval de Londrina

A vereadora Jessicão (PP) protocolou nesta quinta-feira (8) um PL (Projeto de Lei) - ainda sem número - para proibir o uso de verbas públicas nas festas de Carnaval em Londrina.





Hoje, projetos recebem apoio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), como é o caso do Bloco Bafo Quente, que seria realizado no próximo domingo (11) no CSU (Centro Social Urbano) da Vila Portuguesa e foi adiado.



À FOLHA, a parlamentar afirma que a proposta vem após “toda essa novela que passou relacionada ao Carnaval em Londrina”, pontuando que “há muito tempo” é solicitado que a folia ocorra no Autódromo Internacional Ayrton Senna ou em locais privados, “onde não incomode quem não gosta do Carnaval".





“O projeto tem um único objetivo: proibir o repasse de dinheiro público, porque se existem tantas pessoas que gostam do Carnaval, então que eles cobrem ingresso e que, através desse dinheiro investido, façam a grande festa que gostam”, citando também a proibição de usar espaços públicos. “Para não incomodar as pessoas.”





A súmula do PL cita a proibição de liberação de recursos para “contratação ou financiamento de eventos carnavalesco, desfiles, comemorações, espetáculos, passeatas e marchas” na cidade.





