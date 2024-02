Prefeitura de Londrina inicia duplicação de trecho da Avenida Saul Elkind

A Prefeitura de Londrina iniciou, nesta semana, a duplicação de trecho da avenida Saul Elkind, principal via da região norte e a mais extensa do município, localizado entre a rua André Buck e a Avenida dos Garis. A área atendida com pavimentação é de 14.647,49 m² e possui cerca de 1km de extensão.

As obras tem o objetivo de melhorar o tráfego de veículos, prover mais segurança aos pedestres e contribuir para a expansão industrial da cidade.





No projeto da duplicação, são elencados os serviços de terraplenagem, revestimento asfáltico, implantação de meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito, iluminação pública, sistema de drenagem e outros.

Atualmente, as equipes executam a limpeza do terreno onde será construída a nova pista. Logo após, o cronograma da obra prevê o início da implantação do sistema de drenagem, para captação da água de chuva, e que será conectado à rede de galerias pluviais.





Na sequência, inicia a etapa de pavimentação com compactação do leito e subleito da via e colocação de meio-fio. Por fim, o trecho duplicado vai receber sinalização viária e iluminação pública.

Para o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, essa é uma das obra mais importantes que a Prefeitura oferece para a região norte, juntamente com a construção do Pronto Atendimento Municipal, unidade de saúde que terá funcionamento 24 horas.





“Essa duplicação é feita em um dos locais mais movimentados da Avenida Saul Elkind, e em uma região em que mora o maior número de pessoas. Próximo da obra temos o Vista Bela, Jardim São Jorge, Padovani, então são milhares de londrinenses que residem nessa região. A Cidade Industrial está sendo construída em área próxima da duplicação, e há vários empreendimentos imobiliários também. Então podemos dizer que essa obra de infraestrutura urbana é uma das mais aguardadas pela população da zona norte”, destacou.

Canhada complementou que a duplicação da Saul Elkind deve incentivar o desenvolvimento da região. “Quando é aberta uma avenida, uma rua, as empresas se sentem incentivadas a ampliar, melhorar sua fachada, construir novos pontos comerciais, industriais e de moradias. Diria que essa é, sem dúvida nenhuma, uma obra das mais importante da zona norte dos últimos anos”, concluiu.





A execução dessa duplicação é de responsabilidade da empresa Pizzo Engenharia Ltda, vencedora da licitação em modalidade Concorrência Pública n° 0017/2023. O prazo estabelecido para conclusão dos serviços é de até 210 dias corridos, contados a partir do 21° dia de assinatura do contrato. E a fiscalização é feita pela SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação).





Para a execução completa dessa obra será aplicado o montante de R$ 5.659.963,95. Os recursos são provenientes de convênio firmado pela Prefeitura com o Paranacidade e a SECID (Secretaria de Estado das Cidades), e se somam a uma contrapartida do Município.