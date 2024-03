Prefeitura de Londrina lança 2º Concurso “TCC em Ação” para incentivar ideias inovadoras

O 2° concurso TCC em Ação, com o tema "Ideias Inovadoras e Soluções Impactantes", foi lançado nesta quinta-feira (7), pela Prefeitura de Londrina, por meio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina). O objetivo da ação é incentivar a apresentações de ideias e constribuições para o desenvolvimento de soluções inovadoras e pesquisas.





O concurso vai contar com duas etapas e é destinado para a apresentação de TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) elaborados por estudantes de instituições de ensino superior. A iniciativa busca utilizar os trabalhos enviados para alimentar um banco de ideias, práticas e sugestões qualificadas.

A ideia principal é utilizar esses trabalhos para estimiluar o debate e auxiliar no desenvolvimento de uma cultura de inovação que possa ser aplicada nos serviços públicos municipais.





A primeira etapa, com inscrições até o dia 19 de abril, é destinada a homologação das inscrições, de forma gratuita, através do formulário eletrônico disponibilizado pelo Instituto.

Já a segunda etapa, realizada entre os dias 23 de setembro a 12 de outubro, contará com a submissão de documentos como a declaração de autorização de participação no Concurso e a declaração do candidato ou equipe de que o trabalho é original, e, por fim, o envio do TCC para o e-mail da CODEL ([email protected]).





Serão aceitos trabalhos de monografia, projeto de aprendizagem, desenvolvimento de produto, plano de negócio, dentre outros, nas categorias de Turismo, Desenvolvimento e Ciência e Tecnologia que serão analisados por uma Comissão de Avaliação, cada uma composta por, no mínimo, três servidores municipais.

Na categoria de Turismo, os TCC’s devem abordar temas relacionados às problemáticas e questões relacionadas à análise de indicadores de desenvolvimento do turismo em Londrina. No segmento Desenvolvimento, os trabalhos precisam envolver temáticas relativas aos estudos sobre tipos de piscicultura com definição do mais adequado para Londrina, com foco no processo de industrialização da produção, além de geração de empregos e receita no Município.





Já na categoria de Ciência e Tecnologia, os estudantes devem apresentar trabalhos que abordem a transformação digital na Prefeitura ou um estudo de caso do Workshop Aficionados em Software e Hardware (Programa Wash) na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico.

Segundo o presidente da Codel, Alex Canziani, o propósito da edição é promover uma maior integração entre as universidades e o poder público municipal, explorando o potencial e a criatividade dos estudantes universitários.





“Os projetos mais destacados serão selecionados e premiados durante o concurso. No entanto, para nós, é essencial incentivar os talentos presentes nas universidades e possibilitar a implementação dessas pesquisas e ideias inovadoras tanto para aprimorar as políticas públicas da Prefeitura quanto para atender às necessidades da sociedade civil”, ressaltou.





O edital do concurso está disponível, a partir da página 20 da edição 5.131 do Jornal Oficial do Município, para demais informações sobre o processo. A divulgação do resultado final com os três trabalhos selecionados em cada categoria do concurso será realizada no dia 12 de dezembro pela Codel.





Os participantes selecionados serão notificados com o resultado e um convite para a premiação. Os ganhadores receberão um certificado de participação e menção honrosa para os alunos e orientadores, com a indicação da colocação final obtida no concurso, além da exposição do trabalho, apresentação oral e/ou painel, em evento.