Professor de artes marciais é preso no Jardim Bandeirantes por armazenar imagens de pornografia infantil

Um homem de 26 anos, que trabalha como professor de artes marciais, foi preso na manhã desta quinta-feira (7) por armazenar fotos e vídeos relacionados ao abuso sexual infantil. A prisão foi realizada pela PF (Polícia Federal), no Jardim Bandeirantes, na Zona Oeste de Londrina, pela Operação Falcão Peregrino 3.





Na ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão. Durante a investigação, a Polícia Federal encontrou, no celular do suspeito, as imagens de pornografia infantil.

O investigado, que não possui antecedentes criminais, foi preso no momento da ação e foi encaminhado à Delegacia da PF, em Londrina, para a realização dos procedimentos de Polícia Judiciária.





Além disso, os policiais apreenderam um celular e dois HDs que pertencem ao acusado. Todos os equipamentos vão passar pela perícia.

