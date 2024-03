PRF promove 1º Leilão Virtual de Veículos 2024 no Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) do Paraná vai realizar um leilão virtual de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos na região Metropolitana de Curitiba que se encontram há mais de 60 dias no pátio das Unidades Operacionais vinculadas à PRF no estado.





As próximas sessões públicas serão no dia 12 de março, para os veículos conservados que podem voltar à circulação, e 14 de março, para sucatas, com motor aproveitável e insersível. O leilão será feito exclusivamente pelo site.

Para os 146 veículos conservados, os lances mínimos variam entre R$150,00 e R$450.000,00, já para as 193 sucatas, o valor mínimo varia entre R$5,00 e R$5.000,00.





Os veículos considerados conservados podem retornar a circular em via pública após pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito, já



as sucatas estão impedidas de circulação em vias públicas, sendo destinadas exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças, podendo ser adquiridas somente por pessoas jurídicas previamente cadastradas.