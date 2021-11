Câmara de Londrina deve passar por reforma em até dois anos, diz presidente

O presidente da Câmara Municipal de Londrina, vereador Jairo Tamura (PL), disse à FOLHA que a reforma do prédio do Legislativo sai do papel até 2023. O projeto está pronto, mas a execução se arrasta há um certo tempo. Os recursos também estão garantidos. São pouco mais de R$ 14 milhões economizados em gestões passadas e que permanecem guardados em um fundo especial criado em 2009.

Como o dinheiro ainda não foi usado, a Mesa Executiva apresentou um projeto de lei pedindo a prorrogação por mais dois anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2023. A verba deve ser aplicada apenas na adequação estrutural da sede. Em 2018, o Corpo de Bombeiros identificou uma série de deficiências, como infiltrações no teto e falta de acessibilidade.



Só que uma alteração recente na Constituição tem pressionado a Câmara a começar de vez a reforma. A emenda constitucional 109, de 16 de março deste ano, proíbe a transferência das sobras dos recursos não utilizados no final de cada ano.





