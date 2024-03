Robinho deve ficar dez dias isolado em cela de 8 m² no presídio de Tremembé

Defesa de Robinho teme extorsão e maus-tratos no presídio A defesa de Robinho está preocupada com a integridade do ex-jogador, que foi preso na noite desta quinta-feira (21) por participar de um estupro coletivo na Itália em 2013.



Robinho também deve ter escapado de ter que mexer no cabelo, outra exigência para o ingresso ao sistema, porque o corte usado por ele é considerado "dentro do padrão de inclusão". Isso também foi considerado no caso do empresário Thiago Brennand, quando foi levado para uma prisão paulista em maio de 2023.



Ainda segundo a SAP, o preso "está em processo de inclusão, no qual se atribui a ele o número de matrícula no sistema prisional e lhe é entregue o kit padrão (uniforme, materiais de limpeza e higiene pessoal, etc)". "A alimentação fornecida ao preso segue o cardápio padrão da SAP, comum a todos os custodiados", finaliza a nota.



Publicidade A PRISÃO



O advogado do ex-jogador havia apresentado o pedido ao Supremo para tentar reverter decisão do STJ, que determinou que Robinho deve cumprir no Brasil a pena a que foi condenado na Itália.



Publicidade Na visão dos advogados, a validação da sentença italiana "coloca-se em chapada contrariedade à Constituição da República".



Esses argumentos são usados pelos advogados porque o Supremo é responsável por discutir assuntos relacionados à Constituição. O pedido, porém, foi negado no início da noite de quinta-feira.



Publicidade Na tarde desta quinta-feira, após a comunicação do STJ, a Justiça Federal de Santos (SP) lançou o mandado de prisão para Robinho. O documento foi expedido pela 5ª Vara Federal de Santos e encaminhado à Polícia Federal.





Robinho pode passar para o regime semiaberto em 2027, dizem especialistas Preso na noite de quinta-feira (21) em Santos pela Polícia Federal para começar a cumprir a pena de nove anos de prisão por estupro na Itália, Robson de Souza, 40, o Robinho, poderá passar para o regime semiaberto em meados de 2027.