Rua acumula crateras e incomoda moradores e motoristas em Londrina

O cenário é de destruição e perigo. São cerca de 170 metros da rua Amélia Riskallah Abib Tauil, no jardim Santa Izabel, zona leste de Londrina, que tem tirado o sono e testado a paciência de moradores e motoristas. O trecho está repleto de crateras e com o asfalto afundado em vários pontos. Os buracos são tão profundos, que toda a camada asfáltica ruiu e é possível ver até a terra. Além disso, as pedras soltas podem ser vistas na rodovia, levadas pelas chuvas.





Algumas placas foram colocadas para alertar os condutores sobre as crateras, mas parte das estruturas veio abaixo ou pouco consegue evitar que alguém fique pelo caminho em razão da extensão do problema. O gesseiro Vinicius de Souza Vieira mora em frente e contou que a situação se estende há cerca de um ano, no entanto, piorou de forma considerável nas últimas semanas por conta dos dias chuvosos.

Publicidade

Publicidade





“Não consigo subir com o carro. Preciso ir na contramão para chegar na BR-369. Para ter acesso aos mercados do bairro, por exemplo, tenho que ir no semáforo do antigo Grêmio, para depois chegar na avenida das Maritacas. Recentemente a prefeitura levou máquina, caminhão, mas só colocaram placas de sinalização e foram embora. A roda do meu carro estragou passando por um buraco a noite”, reclamou. A rua Amélia Riskallah Abib Tauil margeia a BR-369, no sentido Ibiporã-Londrina.





Os passageiros do transporte público também têm enfrentando dificuldades. A rua é rota do ônibus e, inclusive, tem um ponto a poucos metros dos buracos. “O ônibus do transporte coletivo já não passa mais. Somos obrigados a descer 50 metros antes do ponto, porque o coletivo segue pela rodovia para depois voltar para a rua, em outro retorno”, relatou a dona de casa Solange Torres.

Publicidade

Quem se arrisca a subir a via, precisa ir devagar para não ficar no prejuízo “Não conheço com detalhes esse bairro e usei o GPS. Quando vi já estava dentro do buraco, o jeito foi terminar o trajeto com calma e desviando, apesar que sai de uma cratera e cai na outra. Está bem feio aqui, precisava de uma melhoria completa”, opinou o auxiliar administrativo Carlos Augusto Almeida.





‘VERGONHOSO’

Publicidade

Apenas motociclistas conseguem atravessar a rua - que leva até diversas empresas e bairros da região leste – com menos riscos. “Quem tem moto perde menos tempo tendo que desviar, mas mesmo assim enfrenta esse caos. A BR fica ao lado, é o trajeto de muitas pessoas que nem vivem em Londrina. É vergonhoso para nós alguém de fora passar e ver uma rua nesse estado”, alertou o pedreiro Osvaldo Figueiredo.





PROGRAMAÇÃO

A Prefeitura de Londrina informou, por meio do Núcleo de Comunicação, que melhorias na rua Amélia Riskallah Abib Tauil estão na programação da secretaria municipal de Obras e Pavimentação e devem ser executadas “quando o tempo firmar”. “É uma obra que demanda serviço da pavimentação e da gerência de serviços urbanos. Todo o material da via terá que ser removido para que sejam feitas a base e o meio-fio, para depois recompor a capa asfáltica”, explicou.