Saiba quais serviços públicos funcionam na Prefeitura de Londrina neste feriado de finados

Nesta quarta-feira (2), feriado nacional do Dia de Finados, alguns serviços prestados pela Prefeitura de Londrina e órgãos municipais terão alterações em sua programação. Em cumprimento à legislação federal, o prédio da sede administrativa, no Centro Cívico de Londrina, localizado na avenida Duque de Caxias, 635, estará fechado ao público apenas nessa data, bem como os prédios onde operam os atendimentos regulares de secretarias e órgãos como CMTU, Sema, Acesf, Fazenda, Saúde e Educação, entre outros. O funcionamento geral retoma a agenda diária já na quinta-feira (3).





Por sua vez, os serviços considerados essenciais à população, incluindo segmentos de saúde, defesa social, suporte funerário 24h e outros permanecem em ação normalmente. A sede da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estará fechada, e terão funcionamento alterado os serviços de fiscalização de trânsito, transporte coletivo, Terminal Rodoviário, Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e outros (ver detalhamento da agenda ao final).

As pessoas que irão de deslocar até os cemitérios municipais para prestar suas homenagens no 2 de novembro poderão participar das missas do Dia de Finados. A agenda de missas pode ser conferida clicando aqui. Os 13 cemitérios municipais abrirão das 8h às 18h, com previsão de que mais de 50 mil pessoas visitem estes locais ao longo deste dia.





Saúde – Nesta quarta-feira (2), ficarão fechadas todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e o CAPS AD. A população pode procurar por estes serviços a partir de quinta-feira (3).

Estarão abertas normalmente os plantões dos Prontos Atendimentos do Maria Cecília (16 horas), do Leonor (16 horas) e do União da Vitória (16 horas), assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará).





Outros locais que funcionarão no Dia de Finados são o plantão do CAPS III, o Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) também estarão em funcionamento.

Educação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que todas as unidades escolares da rede municipal de ensino de Londrina estarão fechadas nesta quarta-feira (2), quando não haverá aulas nas escolas municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos conveniados com a Prefeitura.

Também não terá expediente a sede administrativa da SME, localizada na rua Humaitá, 900, queestará fechada e sem atendimentos ao público, retomando as operações na quinta-feira (3).





Acesf – Apenas no feriado, a sede administrativa da Acesf, na avenida Juscelino Kubitschek, Centro, não atenderá o público, retomando as atividades no dia seguinte. Mas, os serviços funerários com o plantão 24h prosseguem funcionando.

O período para reforma, manutenção, pintura e limpeza de jazigos nos dias que antecedem o feriado de Finados já foi encerrado pela Acesf no último fim de semana. Portanto, não está autorizada a realização desses trabalhos nos próximos dias – segunda (31), terça (1) e quarta (2). Quem desejar finalizar ações nos jazigos poderá fazê-las a partir do dia seguinte do feriado, ou seja, quinta-feira (3).





Defesa Social – A Guarda Municipal de Londrina (GML) vai ter seus agentes trabalhando normalmente nesta quarta-feira (2). Essa instituição mantém as atividades 24 horas por dia, atuando no patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e outras áreas. O serviço de videomonitoramento da GML também continua, entre outros. A população pode registrar denúncias e ocorrências pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).

Ambiente – Outro espaço que estará com os serviços suspensos é a sede da Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA). No entanto, o Parque Municipal Arthur Thomas estará aberto normalmente no Dia de Finados, das 8h às 17h, sendo uma opção de lazer às famílias. Este espaço fica fechado apenas às segundas-feiras.





Restaurante Popular – O Restaurante Popular, localizado na Rua Professor João Cândido, 14, no Centro, estará de portas fechadas ao público apenas no dia do feriado. E abrirá novamente na quinta (3), das 11h às 14h.

Trabalho, Emprego e Renda – A Agência do Trabalhador (SINE) e demais serviços realizados diretamente nesta sede estarão suspensos no dia do feriado. No entanto, uma série de serviços – vagas de trabalho, seguro desemprego e outros – continuam disponíveis para a população, por meio do Portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br/sine.





CMTU – Nesta quarta-feira (2), o atendimento ao público nas sedes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estará suspendo em razão do Dia de Finados. Os setores administrativos do órgão não terão atividades, enquanto os serviços de fiscalização de trânsito e posturas funcionarão em escala reduzida.





No Terminal Rodoviário de Londrina, gerenciado pela CMTU, haverá expediente somente das equipes operacionais. Os ônibus do transporte coletivo circularão com as tabelas de domingo, no entanto, haverá a colocação de veículos extras nas linhas que levam aos cemitérios.





Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, localizados nas regiões leste e norte, respectivamente, permanecerão fechados para o recebimento de resíduos, reabrindo na quinta-feira (3), a partir das 8h.





Os serviços de remoção de entulhos, varrição, lavagem de calçadas, capina e roçagem do mato, entre outros, serão suspensos e voltarão à normalidade no dia seguinte ao feriado. A coleta do lixo será feita sem alterações, percorrendo os locais já atendidos às quartas-feiras. O recolhimento do material reciclável, por sua vez, será transferido para quinta-feira.





As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas normalmente, com participação facultativa dos comerciantes.