Secretaria de Saúde alerta para riscos de queimaduras nas festas juninas

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) faz um alerta para cuidados que previnem queimaduras, especialmente durante as comemorações das tradicionais festas juninas. Os acidentes costumam ocorrer nesta época do ano em meio atividades típicas que incluem líquidos quentes, fogueiras e fogos de artifício.





O perigo é a ocorrência de queimaduras de segundo grau e que envolvem cabeça, tronco e membros superiores (mãos e braços).





As ações de prevenção e conscientização fazem parte do Junho Laranja, alusivo ao Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras (celebrado em 6 deste mês).

O Junho Laranja tem por objetivo reforçar a importância de ações preventivas, visto que os acidentes podem levar à morte e dependendo do grau da queimadura (1º, 2º e 3º grau), causar morbidade, hospitalização prolongada, desfiguração e incapacidade, além de cicatrizes.





“Podemos manter as tradições, mas priorizando a segurança. Não podemos fazer com que um ambiente feliz se torne algo perigoso, com risco de perder a própria vida, por isso orientamos alguns cuidados que fazem a diferença nestes momentos”, afirma o secretário de Estado da Saúde, César Neves.





