Ser mesário dá direito a folgas no trabalho e horas na faculdade

Cada mesário recebe, por dia trabalhado, dois dias de folga no trabalho, e mais dois dias pelo treinamento da Justiça Eleitoral para o dia do pleito --chegando ao máximo de seis dias de descanso, referentes ao primeiro e segundo turnos. Para os universitários, servir às eleições rende horas complementares para o recebimento do diploma.

Em cada eleição são convocados mesários, que operacionalizam o entorno da seção de votação em conjunto com os outros agentes eleitorais. Eles fiscalizam o uso da urna eletrônica e são responsáveis pela emissão do boletim de urna, que apresenta a quantidade de votos recebidos por cada candidato após o encerramento da votação.

Requisitos

Para se tornar um mesário voluntário, é preciso ser maior de 18 anos e não possuir nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral. É possível verificar sua situação em um cartório eleitoral ou digitalmente, pelo autoatendimento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou do TRE de seu estado.

Para checar pendências eleitorais, basta entrar na página do TSE ou do TRE correspondente ao seu domicílio e clicar, logo na página inicial, no botão "situação eleitoral". Após isso, preencha os documentos. Se houver alguma irregularidade, o sistema o orientará a resolver a situação.





Não podem ser mesários os candidatos e parentes de até segundo grau, inclusive cônjuges; membros de diretórios de partidos em caso de exercício de função executiva; autoridades e agentes de segurança, ou funcionários em cargos de confiança do Executivo; e pessoas que pertencem ao serviço eleitoral.

