Shopping de Londrina obtém reconhecimento em premiação nacional

“Foi uma grande alegria receber as premiações. São iniciativas que trazem novas experiências ao consumidor e que contribuem com a sustentabilidade ambiental e a inclusão social”, destacou Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping.

O empreendimento londrinense recebeu o troféu Ouro, na categoria Newton Rique de Sustentabilidade, com o projeto Reciclando Sons, e o troféu Bronze, na categoria Eventos e Promoções, com a realização da Cabine Premiada durante a Liquidação de Verão.

A solenidade, que revelou os vencedores do ano, foi realizada na última terça-feira (27), em São Paulo. A premiação contou com mais de 400 cases inscritos.

Dois projetos realizados pelo Boulevard Shopping ganharam visibilidade nacional ao serem reconhecidos pelo Prêmio Abrasce 2023, a mais importante premiação do setor de shoppings centers do Brasil.





Em oficinas musicais, os alunos do Instituto União para a Vitória são incentivados a transformar materiais recicláveis doados pelo Shopping em instrumentos de percussão, além de participarem de aulas técnicas de teoria musical para apresentações públicas.

A iniciativa reflete a preocupação do Shopping com o meio ambiente e com as futuras gerações e cria novas possibilidades para a transformação de resíduos que seriam descartados, além de despertar toda a emoção que a música é capaz de transmitir, proporcionando visibilidade e empoderamento para crianças e jovens. O objetivo do projeto é formar uma orquestra com diversos instrumentos feitos de materiais reciclados, construídos pelos próprios alunos.





Já o projeto Cabine Premiada foi uma iniciativa que fugiu da mesmice das liquidações de verão e criou uma experiência que levou os clientes ao Shopping com um sentimento de expectativa e entusiasmo. A ação promocional, que durou quatro dias, estabeleceu uma forte conexão cultural entre um dos ícones da cidade de Londrina - as cabines telefônicas de Londres - e o buzz gerado pela estreia de mais uma edição do BBB.