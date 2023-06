Interligações de redes podem afetar abastecimento de água em Londrina

Serviços de interligações de redes e melhorias no sistema de distribuição de água de Londrina devem interromper o abastecimento nos dias 4 e 6 de julho (terça e quinta-feira), nas zonas Leste, Sul e Noroeste da cidade.





De acordo com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), na terça (4), os trabalhos ocorrerão na avenida dos Pioneiros, na esquina com a rua Ângelo Antônio Tronchini, na região Leste, das 8h às 18h. Pode faltar água temporariamente nos bairros Alexandre Urbanas, Pioneiros, Santa Clara, São Pedro, Muffato, Ilha do Mel e Lindóia.

Das 8h30 às 16h30, os serviços de interligação de redes serão nas ruas dos Panificadores, dos Comerciantes e dos Agricultores, na região Sul. Podem ser afetados com falta de água as regiões dos bairros União da Vitória, I, II, III, IV e V.





Na mesma data, serão feitas melhorias na avenida Saul Elkind, na esquina com a Fermino Almeida Tavares, e na rua Luiz Gonzaga, esquina com a Virgínio Marchezini, no Noroeste da cidade. Os trabalhos vão acontecer das 8h às 18h, podendo interromper o fornecimento de água nas regiões dos bairros Parigot II, do Café, Tocantins, Palmas e Giordano.

A previsão é que o abastecimento volte à normalidade gradativamente no início da madrugada de quarta-feira (5) nos bairros dessas três regiões londrinenses.





Já na quinta (6), as obras estão programadas novamente na região Leste, das 8h às 18h, com serviços na rua Mangaba, com a Ernesta Galvani dos Santos e com a Imbu, e na rua do Melão, esquina com a Groselha e Arthur Passarela Neto. Essa parada pode afetar o abastecimento nas regiões do Santa Fé, Monte Cristo, Marabá, Meton e Rosa Branca.



O fornecimento deve voltar à normalidade no início da madrugada da sexta-feira (7) e de forma gradativa.





Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Só devem ficar sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. Conforme norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), todos devem possuir reservatório com capacidade para atender os moradores por, no mínimo, 24 horas. A Sanepar sugere uma capacidade de, pelo menos, 500 litros.





A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.