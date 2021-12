Sine em Londrina oferece mais de 250 vagas; há oportunidades para reposição e açougue

O Sine (Sistema Nacional do Empregador) atualizou uma lista, na manhã desta segunda-feira (27), com 254 vagas de emprego em Londrina.



Há duas oportunides exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados, como auxiliar de limpeza e operador de caixa. Confira a lista completa aqui.



A maioria das funções são para candidatura exclusiva no site Empregor. Os destaques são para as funções de atendente de loja e auxiliar de cabeleireira, com 20 e 18 contratações disponíveis, respectivamente.







Por conta da pandemia do novo coronavírus, as candidaturas devem ser agendadas virtualmente. Há a opção de marcar atendimento presencial ou via WhatsApp.





A agência realiza atendimento telefônico de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, através do número (043) 3373-5700.