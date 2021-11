Suspeito de espancar namorada e obrigá-la a comer terra é detido com facão em Londrina

Um suspeito de espancar sua namorada foi detido por volta das 20h deste domingo (21) após a PM (Polícia Militar) visualizá-lo com um facão na mão e batendo no portão de uma residência na rua Vergílio Perin, no conjunto Aquiles, em Londrina.





A denunciante alega que partiu dele agressões como chutes, socos, enforcamento e até consumo de terra forçado, além de ameaça de morte.

Ele obedeceu a voz de abordagem e jogou o objeto cortante ao chão após o flagra da PM, que se deslocava para atender uma ocorrência de perturbação de sossego.

Conforme a polícia, uma mulher saiu daquela casa visivelmente ferida e detalhou que o companheiro lhe buscou em um bar na avenida Saul Elkind, prometendo que a traria para casa.





Mas, segundo o relato, ele a levou em uma mata nos fundos do conjunto Primavera, espancando-a com chutes e socos no rosto e em demais partes do corpo.





A mulher ainda denuncia que ele segurou sua cabeça contra o solo, obrigando a ingestão de terra, além de enforcá-la e ameaçá-la de morte.

Ela, então, conseguiu fugir do suspeito, correndo até a casa de sua mãe, na rua Vergílio Perin. O homem foi atrás dela, e conforme a PM, foi abordado com o flagra da posse do facão.





O possível agressor foi encaminhado para os fatos serem analisados pelo delegado.





Antes de ir até a delegacia, como informou a PM, a mulher foi levada ao hospital já que estava visivelmente ferida e se queixava de dores na cabeça.