Suspeitos de caça são detidos com quatro espingardas e ave abatida em Tamarana

Dois homens, de 54 e 35 anos, foram detidos por volta das 18h40 desta terça-feira (23) em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) com quatro espingardas e uma ave abatida, popularmente conhecida como jacu.





De acordo com a PM (Polícia Militar), que se deslocava para atender uma ocorrência de furto de animal, um Volkswagen Santana ocupado por quatro pessoas foi abordado.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Como eles se apresentaram como residentes em Mauá da Serra, ao serem questionados pelo motivo de visitarem aquela região, um deles confessou a caça e o porte de armas de fogo no carro, informa a polícia.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Busca no automóvel possibilitou o achado das espingardas, duas de calibre 12, uma de calibre 36 e outra de calibre 24.





No veículo, também foi localizada a ave com traços aparentais semelhantes ao pavão e à galinha. A espécie com pelugem escura habita a mata atântica e é nomeada cientificamente como Penélope Obscura.