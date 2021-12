Suspeitos de invasão são detidos em residência em Londrina

A PM (Polícia Militar) apreendeu um adolescente de 17 anos e um homem de 23 anos que foram flagrados em uma residência situada na rua Santa Ruth, em Londrina, por volta das 0h30 desta quinta-feira (2).





Foi informado à equipe que eles invadiram a casa com uma arma de fogo e que chegaram perguntando de uma moça loira. Em seguida, segundo o relatado para a PM, os suspeitos foram ao quarto da mulher.

Conforme apuração da PM, a todo momento, com a arma em punho, eles ameaçaram as vítimas. Eles teriam, ainda, requerido ainda que uma delas concedesse dinheiro e fizesse uma transferência via pix.





De acordo com a PM, o menor de idade foi localizado deitado na cama e o outro suspeito, atrás de um guarda-roupa.

Após dada voz de prisão, eles foram encaminhados para providências cabíveis.





O simulacro de arma de fogo foi apreendido.