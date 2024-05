Furto de Central Telefônica deixa números da Polícia Militar, do Samu e dos Bombeiros fora do ar em cidades do Norte Pioneiro

Os telefones de emergência da Polícia Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Corpo de Bombeiros - 190, 192 e 193, respectivamente - estão fora do ar em todas as cidades do Norte Pioneiro do Paraná.





As Secretarias de Saúde e as Prefeituras dos Municípios informam que, caso os cidadãos precisem de atendimento imediato, devem entrar em contato por novos números:

Polícia Militar - (43) 3520-1000 ou (43) 98867-8008;

Samu - (43) 3772-0014;

Corpo de Bombeiros - (43) 92002-8052.





Os telefones oficiais de emergência estão fora do ar por tempo indeterminado devido ao furto da Central Telefônica da OI em Cornélio Procópio, registrado na madrugada desta sexta-feira (3).





As direções da Polícia Militar informaram que as providências necessárias já estão sendo tomadas, porém, estão disponibilizando novos e temporários números para que os serviços não sejam prejudicados, visto que envolvem a integridade e a saúde dos cidadãos.