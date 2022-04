Tiroteio com morte em shopping de Londrina completa uma semana envolto em mistérios

Um grande mistério ainda paira sobre o assassinato de Marcos Vinícius Roque, 33 anos, na praça de alimentação do Catuaí Shopping, na zona sul de Londrina. O crime completou uma semana nesta quinta-feira (31) sem muitas novidades. Com antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma de fogo, a vítima foi executada com três tiros nas costas.

Procurado pela FOLHA, o delegado Ernandes Cezar Alves, que está respondendo interinamente pela Delegacia de Homicídios, preferiu não comentar o andamento das investigações. Além de ter sido presenciado por várias pessoas, entre clientes e funcionários do shopping, o homicídio foi flagrado por câmeras de segurança.

As imagens retratam que o assassino também atira na esposa de Marcos, que estava com ele sentada em uma mesa. A mulher foi baleada na região do pescoço. De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa de Londrina, a jovem recebeu alta na semana passada.





