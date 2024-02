UEL seleciona profissionais e docentes para o Projeto Mais Médicos para o Brasil

Após ter sido selecionada pelo MEC (Ministério da Educação) como uma das instituições do Paraná responsáveis por realizar a supervisão acadêmica na educação em saúde do programa, no ano passado, a UEL se tornou responsável por selecionar e coordenar os profissionais que irão atuar em 59 municípios que compõem três regionais de saúde do Paraná: 16ª (Apucarana), 17ª (Londrina) e 18ª (Cornélio Procópio). Também cabe à instituição o oferecimento de atividades de pesquisa, ensino e extensão aos médicos, apoiando o Ministério da Educação na avaliação dos profissionais.

Inserido no âmbito do Programa Mais Médicos, do MS (Ministério da Saúde), o Projeto Mais Médicos pelo Brasil também tem o objetivo de atuar na qualificação dos profissionais para o exercício das atividades de ensino e serviço. Neste sentido, o número de profissionais selecionados e convocados para as duas funções nesta etapa irá depender do número de médicos vinculados ao Programa Mais Médicos nas respectivas regiões de abrangência.

A seleção será realizada pelo DESC (Departamento de Saúde Coletiva da UEL), do CCS (Centro de Ciências da Saúde), e as inscrições podem ser realizadas até os dias 28 de fevereiro (tutores) e 6 de março (supervisores) por meio deste endereço .

Atendimento à população vulnerável

De acordo com a chefe do Departamento de Saúde Coletiva, Ester Massae Okamoto Della Costa, o processo de supervisão ainda contará com a seleção de um tutor acadêmico principal, “que será designado entre os selecionados no presente edital e será a referência para as questões pedagógicas da supervisão acadêmica”, explica.





Ela lembra que os médicos do programa irão atuar nas equipes de Saúde da Família, de Consultório de Rua, de Atenção Primária Prisional e nos DSEI (Distritos Sanitário Indígena).

“Eles atendem à população nas necessidades e problemas de saúde de forma integrada com os demais profissionais das equipes. Realizam, ainda, atendimento às gestantes no pré-natal e na puericultura, na saúde mental, saúde do idoso; atuam em condições crônicas, tais como diabetes e hipertensão, e agravos como a hanseníase, tuberculose e dengue, entre outros”, explica.





Contando com bolsas nas modalidades bolsa-tutoria e bolsa-supervisão, a seleção é voltada para professores do quadro efetivo de docentes da UEL que possuem formação no curso de Medicina (tutores) e profissionais médicos com ou sem vínculo com a instituição vinculados às áreas de Saúde Coletiva, Medicina de Família e Comunidade ou Clínica Médica, Pediatria ou áreas afins (supervisores). A seleção será realizada pela análise curricular e a convocação ocorrerá com base na ordem de classificação.





