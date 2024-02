72 horas após colisão entre caminhão e trem, 1ª locomotiva é removida em Rolândia

A Rumo Logística já removeu uma locomotiva e um vagão do local do acidente, no cruzamento entre a linha férrea com a Rua Epitácio Pessoa, no centro de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). Os trabalhos se concentrarão na tarde dessa quarta-feira (21) na retirada da segunda locomotiva.





A empresa informou, em nota, que os trabalhos referente a limpeza da área e recuperação das condições da via seguem em andamento durante os próximos dias, visando restaurar as estruturas que foram danificadas na região. Uma linha provisória, com desvio nos trilhos,m foi executada na lateral da ferrovia permitindo a retomada da circulação dos trens, garantindo a segurança dos trabalhadores que estão no local e a continuidade do serviço do transporte de carga.

A Rumo informa que vem prestando todo suporte assistencial para a família. Os moradores que tiveram o imóvel danificado, optaram por ficar hospedados na casa de familiares, já os animais foram hospedados em um hotel para pets no município de Cambé. A empresa finaliza o informe, dizendo que '"seguirá atuando na reconstrução da via e da residência, todos os custos provenientes da ocorrência serão cobrados por meio de indenização dos responsáveis pela colisão". (Com informações da assessoria da Rumo Logística)