Treinamento de socorristas desenvolvido na UEM será adotado pelo Corpo de Bombeiros

Doutor em Sociologia, o professor Ednaldo Aparecido Ribeiro, do Departamento de Ciências Sociais da UEM, orientador do trabalho, pontua que a proposta obteve resultado positivo depois da comparação. “O grupo experimental que foi submetido a esse protótipo de treinamento, seguindo o padrão ouro da literatura, teve ganho de eficiência, de qualidade no atendimento”, salienta.

Com o conhecimento estruturado, o pesquisador elaborou uma proposição e aplicou testes em dois grupos de pessoas para avaliação. O grupo de tratamento, que seguiu as orientações do Prosalve, e o grupo de controle, que usou a metodologia convencional.

Bombeiro militar há 17 anos, Dalla Valle relata que o estudo passou por algumas etapas em que avaliou metodologias já consolidadas. “O trabalho de pesquisa buscou, inicialmente, compreender os processos envolvidos no atendimento pré-hospitalar, desde o histórico dos incidentes de trânsito até o tratamento intra-hospitalar. Investigamos os procedimentos adotados nos atendimentos em que as vítimas ficavam presas às ferragens, buscando na literatura o melhor arranjo de ensino num salvamento de acidente veicular”, detalha.

Uma pesquisa do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas da UEM (Universidade Estadual de Maringá) originou um manual para treinamento de profissionais socorristas. A metodologia reduz o tempo para o resgate de vítimas de acidentes veiculares e foi incorporada aos cursos do Corpo de Bombeiros do Paraná, com previsão para ser aplicada ainda em 2023. O estudo foi feito pelo estudante de mestrado Édson Dalla Valle em 2021.

O estudo mapeou quatro métodos amplamente empregados no treinamento de resgatistas para propor uma nova metodologia. De acordo com o pesquisador, um ponto importante detalhado no manual é a Etapa de Reconhecimento 360º. Nessa fase, o resgatista reconhece visualmente o cenário e avalia as condições para as tomadas de decisões em relação aos riscos e ao resgate das vítimas.





“As evidências do ganho de tempo no treinamento aparecem em todas as etapas, pois quando cronometradas acompanhamos a sua evolução quantitativamente. É certo que se houver uma boa avaliação inicial do cenário, as tomadas de decisões serão mais assertivas, influenciando diretamente no tempo de resposta”, diz.

Na nova metodologia, após avaliar o cenário cuidadosamente, o profissional toma decisões mais assertivas para os resgates. “A tomada de decisão está intimamente ligada com o processo de capacitação de profissionais em resgate, principalmente por se tratar de ambientes complexos e com riscos aos envolvidos, os resgatistas estão sob influência de fatores relacionados com os processos cognitivos de aprendizagem, adquiridos em treinamentos e com a experiência profissional ao longo da carreira”, coloca o autor da pesquisa.





Dalla Valleque, que faz parte da Câmara Técnica de Salvamento Veicular do Corpo de Bombeiros do Paraná, apresentou o novo método ao colegiado como sugestão para os treinamentos e instruções da corporação.

O presidente da Câmara, Major Ícaro Gabriel Greinert, afirma que a avaliação seguiu critérios para então ser aprovada. “Ele apresentou ao Corpo de Bombeiros a metodologia, que foi analisada e avaliada pela Câmara Técnica de Salvamento Veicular, passou por diversas comissões, diversos especialistas, e foi considerada totalmente pertinente. Concluímos o estudo e o método será utilizado na corporação. A nova metodologia será aplicada como piloto nos cursos de formação de sargentos”, comenta.