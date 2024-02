Universitários vão ajudar a fiscalizar obras públicas no Paraná com Tribunal de Contas

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) assinou, na terça-feira (20), um Termo de Cooperação Técnica com a Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e as sete universidades estaduais do Paraná. O objetivo é implementar um programa de extensão universitária de apoio à fiscalização da gestão pública paranaense e fomentar o controle social do gasto publico, por meio de capacitação e engajamento.





Os primeiros 14 projetos, já em elaboração, envolvendo um grande número de disciplinas universitárias, será realizado em conjunto com as quatro universidades que possuem cursos de engenharia. A ficalização de obras públicas do Tribunal vai contar com o reforço de 60 alunos desse curso das quatro instituições, com a supervisão do Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná).





Além de visitar obras in loco nos municípios, as equipes vão atualizar o cadastro virtual de obras públicas, de caráter declaratório, que compõe o PIT (Portal Informação para Todos). Hospedado no site do TCE-PR, o PIT hoje aponta a existência de 1.083 obras nos 399 municípios do Paraná.





O presidente conselheiro Fernando Guimarães, lembrou que a parceria do TEC-PR com a academia remonta ao ano de 2011, em sua primeira gestão, reforçando que agora o Tribunal é o primeiro do país a colocar o controle social com a participação das universidades no seu PAF (Plano de Fiscalização) 2024-2025.





Guimarães destacou a participação do Seti-PR como indutora do processo e defendeu que os projetos sempre alcancem o maior número possível de disciplinas. "Tenho certeza qque todos, TCE, universidade, alunos e, especialmente, a sociedade, verão bons resultados no decorrer dos próximos anos", completou.

Por sua vez, o secretário da Seti-PR, Aldo Nelson Bona, declarou que o "Tribunal olhou para as universidades e enxergou o potencial e a capilaridade estadual das instituições, vendo nelas um braço importante de atuação do poder público, com a expertise de seus professores e alunos sendo colocada à disposição da sociedade". Para o secretário, a cooperação ajudará a fortalecer o sistema público universitário do Paraná, com os diversos projetos de extensão universitária que serão desenvolvidos.





O coordenador-geral de Fiscalização do TCE-PR, Djalma Riesemberg Junior, lembrou que a participação do Crea-PR no primeiro projeto vai auxiliar inclusive na formação de engenheiros da área pública, que possui poucos profissionais no mercado.





