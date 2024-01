Veículo com mais de R$105 mil em multas de trânsito é apreendido em Londrina

Ganhador do prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná faleceu em 2023; saiba o que acontecerá com o valor

O idoso maringaense de 75 anos que foi sorteado nesta quinta-feira (11) com o prêmio máximo de R$ 1 milhão do Nota Paraná faleceu em outubro de 2023.