Veículo da Saúde de Apucarana tem as quatro rodas furtadas

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (Centro-Norte) registrou boletim de ocorrência por um crime contra o patrimônio público praticado na madrugada desta quinta-feira (12).





Os criminosos furtaram as quatro rodas e pneus de um veículo que estava estacionado no pátio da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) Joaquim Trizotti, no Núcleo Habitacional Adriano Correia.

De acordo com o superintendente da Atenção Básica, Odarlone Orente, o veículo é utilizado pelas equipes de saúde para visitas domiciliares.





“Muitos necessitam receber atendimento em suas residências, como nos casos dos curativos e vacina de idosos que têm dificuldade de locomoção. O veículo é de grande utilidade e é um complemento na abrangência nos serviços prestados pela saúde daquela região”, afirma Odarlone.





Imagens de câmaras de seguranças das residências vizinhas a UBS Joaquim Trizotti serão analisadas para possível identificação dos criminosos.







