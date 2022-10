Apartamentos de solteiro e casal: quais as diferenças na decoração?

Conhecer o perfil dos moradores e mergulhar no lifestyle e dia a dia deles é o ponto de partida de cada projeto assinado por Júlia Guadix, a frente do Studio Guadix. Embora muitas soluções sejam semelhantes, há algumas diferenças e peculiaridades nas moradias habitadas por solteiros e casais. “Geralmente, o apartamento de solteiro apresenta menos cômodos, tem a possibilidade de deixar as áreas mais amplas e integradas, abrindo mão da privacidade, já que apenas uma pessoa irá viver no local”, exemplifica a arquiteta. Para um casal, a diferença está justamente no espaço disponível e na necessidade de mais privacidade. “Mudam-se, principalmente, as dimensões de cozinha, banheiro, quarto, área de armazenamento – alguns itens precisam ser duplicados para atender às necessidades dos dois”, completa.





Publicidade

Publicidade

Para a arquiteta, os pontos díspares também são visíveis na decoração. “Quando estamos fazendo uma morada de solteiro, normalmente temos apenas uma pessoa para agradar, então é uma única opinião. Somente em certos casos algum parente, pai ou mãe, também opina”, revela. “No apartamento de casal temos que chegar em um meio termo para agradar os dois. Nem sempre os casais chegam alinhados. Nestes casos, precisamos ir ajudando-os a se comprometerem a ceder um lado e ganhar em outro”, comenta a arquiteta.