Iluminação faz a diferença: prepare sua sala de jantar para receber convidados

O mês de setembro já começou! Sinal de que 2022 começa a entrar em sua reta final, momento em que já é preciso planejar a casa para receber os amigos e a família nos últimos meses do ano. Para quem pensa em realizar encontros no conforto do lar, essa é uma boa época para fazer possíveis reformas e alterações das salas de jantar e espaços gourmets. Já de olho nisso, a Yamamura apresenta dicas de iluminação para esses ambientes especiais. Assim, quando chegarem as festas, o lar estará mais iluminado do que nunca! Confira!





Sala de Jantar

Protagonistas do décor, as salas de jantar normalmente são amplas e integradas a outros ambientes. Dessa forma, é indicado criar uma variação entre as peças embutidas e as sobrepostas. No caso das luminárias embutidas, os plafons que possuem iluminação de foco são as apostas para a luz geral de circulação do local. Já para as luminárias sobrepostas, a sugestão é pelo uso de pendentes ou lustres acima da mesa.



Os queridinhos – Lustres e Pendentes

No caso do lustre - que costuma ser maior e mais imponente - geralmente é incluída apenas uma peça de destaque na sala de jantar. Já no caso dos pendentes - que na maioria das vezes são menores e mais versáteis - é permitido arriscar mais! Sendo assim, é possível criar diferentes composições, ao alternar modelos e suas respectivas alturas, para trazer uma atmosfera mais descontraída.

Mesa de jantar x luminárias

Também é preciso verificar a proporção recomendada em relação à mesa de jantar. É importante entender que, quanto menor o modelo, mais peças serão necessárias para preencher e iluminar toda a área da mesa. No entanto, se o usuário prefere um único item central, o ideal é procurar por um artigo que não ultrapasse as dimensões / proporções da mesa. Com relação à altura, é recomendado que a base da peça fique de 70 cm a 90 cm de distância da mesa. Na dúvida, sempre procure a indicação de um especialista em iluminação!



Aconchego

Tanto para a sala de jantar, quanto para as demais áreas sociais em que os convidados serão recebidos - como salas de estar, varandas e terraços, por exemplo - a temperatura de cor recomendada é o branco quente (2700K a 3000K) para trazer a sensação de bem-estar a todos.



Integração

O arquiteto Bruno Moraes, do escritório que leva seu nome, com ampla experiência em projetos residenciais, traz recomendações para quem tem a sala de jantar integrada com outros ambientes: “

O ideal é que esses espaços tenham várias possibilidades de cenários de iluminação, a depender do evento. Caso você queira realizar um jantar à luz de velas, ou apenas uma sessão de filmes, uma iluminação mais cênica com um jogo de luz e sombra, pode cair muito bem. Agora, para fazer um encontro de família, ou uma festa de aniversário, o indicado é que esses ambientes apresentem uma luz mais difusa e que abrace todo o recinto. Portanto, é muito bom contar com as tecnologias em iluminação e automação, que contribuem para a criação de cenas diferentes”, conta Bruno.



Áreas Gourmet