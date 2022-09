Cozinhas coloridas estão de volta ao décor; veja inspirações

Em um passado não muito distante, as cozinhas coloridas eram uma tendência na decoração de praticamente todas as residências, que incluíam jogos de armários e eletrodomésticos com tonalidades fortes e vibrantes. Os azulejos chamativos e com muitas cores também tiveram grande influência no décor desses ambientes, principalmente entre o final dos anos 1950 e ao longo dos 1960, que catapultaram a

Pop art para todos os departamentos de consumo, inclusive na arquitetura, seguindo o movimento encabeçado por grandes artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Keith Haring.

Com o ápice das cores durante os anos 1970 e 1980, as cozinhas, inclusive dos brasileiros, ganhava uma paleta cada vez mais vibrante que só viria a ganhar a discrição com a chegada dos anos 1990 e 2000, quando as a intensidade foi ficando de lado, dando lugar ao ambiente mais neutros e clean, principalmente com o cinza e o branco em voga. Porém, como as tendências de moda costumam ser revisitadas, as cozinhas coloridas voltam para reavivar nossos dias e inspirar os amantes de decoração.

Confira alguns projetos de cozinhas exuberantes, modernas e com cores na medida certa - projetadas pela arquiteta Ana Rozenblit, responsável pelo escritório Spaço Interior!

