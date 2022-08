Dicas para decorar sua cozinha de forma delicada e especial

Para tanto, o segredo está em unir a funcionalidade e escolhas no décor que propiciem bem-estar, acolhimento e afetividade – sentimentos que contribuem para conectar ainda mais as pessoas dentro do ambiente de uma cozinha. Mas como trabalhar esses elementos no projeto de arquitetura de interiores? Para a profissional, a busca por elementos marcantes em estilos decorativos, como o clássico, é um caminho assertivo para transformar o espaço com muito carinho.

Para nós, as refeições exercem um papel muito maior do que meramente garantir a sobrevivência. Elas aproximam, criam lembranças únicas e são capazes de reunir pessoas especiais. São verdadeiros eventos com hora marcada em um ambiente muito especial das casas: a cozinha. “Tenho percebido que, cada vez mais, ela vem se tornando um ponto de encontro da família. Depois desses anos que atravessamos, café da manhã, almoço e um jantar entre os moradores deixou de ser ocasiões esporádicas para acontecerem com frequência diária”, revela a arquiteta Gabriela Mendes, à frente do escritório que leva seu nome.

O projeto de marcenaria



Como todo projeto residencial, não existe fórmula pronta. É por meio da percepção do profissional de arquitetura para com os moradores que são captados os recursos e objetos que transmitirão a afetuosidade para casa um. Ainda assim, a arquiteta discorre sobre algumas referências que levam o projeto a conquistar ares amorosos e aconchegantes. No que diz respeito à marcenaria, Gabriela afirma que os armários são mais claros ou com toque de cor com o verde menta, fendi ou o gianduia. “No complemento, os puxadores dourados ou pretos são inseridos com o intuito de tirar da marcenaria o aspecto convencional. Os modelos de alça ou bolinha nos remetem aos móveis que encontramos em antiquários”, revela.

Nesse conjunto, as prateleiras concebidas em madeira de demolição são bem-vindas com a proposta de adicionar um toque de rústico ao ambiente, além de quebrar o tom dos armários, substituindo um armário fechado, grande, alto e assim, trazendo leveza. Nelas, é possível dispor os livros de receitas, adereços de cozinha e potes com ingredientes e temperos. “Uma mesa de canto, com cadeiras ou canto alemão, ainda traz aquela memória das cozinhas com copa, que encontrávamos nas casas de nossos avós”, recorda-se.

