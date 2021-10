Dicas para criar um ambiente seguro e aconchegante para a chegada do bebê

A chegada de um bebê é sempre muito especial e aguardada! E durante a espera, mamães, papais e familiares próximos se envolvem e se dedicam ao planejamento e execução do dormitório que acolherá, com todo cuidado e caminho, o mais novo membro da casa. No decorrer deste percurso, fraldas e roupinhas precisam de um dormitório planejado e funcional que oferecerá o espaço para que tudo fique bem-organizado. Além disso, o projeto deve trazer dois atributos primordiais: funcionalidade e segurança no atendimento de todas as necessidades de uma criança que chega recém-nascida e que crescerá nesse ambiente.

Entre tantos atributos, o que não pode faltar e o que deve ser observado para que seja executado da maneira correta? Segundo a arquiteta Cristiane Schiavoni, à frente do escritório que leva o seu nome, um décor afetivo e pensado não apenas com a questão estética, mas conduzido por detalhes que asseguram a praticidade no dia a dia com a criança.

“Não adianta nada definir uma temática no décor, se todo o layout e os móveis não proporcionarem segurança para os cuidados com o bebê e ergonomia para quem está cuidando de atividades tão cotidianas como a amamentação, troca de fraldas e o banho. Junto com isso, o conforto é acompanhado pela boa ventilação, projeto luminotécnico e iluminação natural. Esse é um conjunto que impacta diretamente no bem-estar”, explica Cristiane.

Com ampla experiência em projetos infantis – e com o adendo de também ser mãe – a profissional listou suas análises e dicas que facilitarão a rotina durante este período tão bonito, importante e delicado na vida de uma família. Acompanhe:



Segurança

A segurança é o ponto principal que deve reger o projeto deste ambiente. Para isso, tudo o que se diz respeito às quinas e alturas de móveis, além de outros itens que possam atrapalhar a circulação do espaço, precisam ser repensados. De acordo com a profissional, pensar em como será o formato dos móveis é muito importante, desde calcular a distância das grades para que a criança não se machuque, quantidade de almofadas que serão colocadas no berço para não causar sufocamentos e até o tipo de tapete que será colocado no chão para não causar tropeços e acidentes. “Sabemos que encher o quarto de peças é um sonho de muitas mães, mas pode não ser a solução. É necessário tomar muito cuidado nessa equação entre sonho e o espaço, além de conciliar com as normas que regem o desenho do mobiliário”, orienta.

Outro fator está relacionado à questão da higiene e salubridade do dormitório. Portanto, escolher um piso que seja fácil de limpar, móveis que não acumulem muita poeira e um ângulo que priorize a insolação e ventilação são primordiais no processo de decisão.



Funcionalidade e organização

Além de um ambiente confortável e decorado, o dormitório infantil não pode ser motivo de dor de cabeça e incômodos para a mamãe e quem a ajuda nos cuidados. Portanto, ter tudo sempre a mão é essencial enquanto ela faz o filhote dormir, amamenta e troca a fralda, entre outras atividades rotineiras.

Para Cristiane Schiavoni, adequações para essas tantas tarefas envolvem tanto a saúde da mamãe – uma vez que a rotina é intensa, tanto para o físico, quanto o mental. Soma-se a isso a preservação da integridade da criança, uma vez que um piscar de olhos pode se configurar em um acidente que poderia ser evitado. “ Se o lenço umedecido estiver longe e for necessário se deslocar para pegá-lo, um pequeno movimento do bebê deitado no trocador pode ser suficiente para uma queda. E ninguém deseja uma situação dessas”, preocupa-se. Ainda sobre a ergonomia, ela reafirma sua dedicação para proporcionar o máximo conforto para quem está à frente dos cuidados. “A poltrona de amamentação precisa oferecer design e ergonomia para uma amamentação sem dores de coluna ou no braço. Uma mesinha de apoio, bem próxima, faz a diferença para dispor o que precisa estar sempre à mão”, completa.

Ainda sobre a altura do trocador, a arquiteta salienta que altura não pode interferir em uma postura sempre inclinada do adulto. O mesmo se aplica à cômoda, que deve ser posicionada próxima ao berço.



Versatilidade

Muitas pessoas planejam um quarto flexível e que acompanhe o crescimento, que acontece num piscar de olhos. Para isso, a versatilidade no mobiliário é primordial! “O mercado moveleiro dispõe de peças que se transformam no decorrer dessas etapas. Temos berços que viram mini camas, móveis ‘3 em 1’... Na decoração, o papel de parede configura-se como uma excelente opção, pois pode ser e substituído com o passar dos anos, sendo mais econômico que uma pintura, por exemplo”, exemplifica a arquiteta. Em ambientes com metragens reduzidas, trabalhar com esses itens de dupla função e que otimizam as medidas é um caminho interessante que resultará em mais espaço de circulação.





Decoração aconchegante

Quando os pais estão nessa fase de montar o quarto do baby, a maioria sonha com um ambiente mágico e repleto de muitas pelúcias. Mas há de se considerar que, na maioria das vezes, esses ‘bichinhos inocentes’ são verdadeiros acumuladores de pó! Para Cristiane, a aplicação de cores e as formas geométricas são algumas dessas opções que muito bacanas em projetos infantis e podem ser introduzidos desde cedo! “Além disso, a mistura de acessórios como nichos, quadros, retratos e pôsteres também criam um ambiente afetivo e gostoso. Com moderação, tudo é muito bem-vindo”, analisa.



