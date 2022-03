Mudanças na decoração podem contribuir para melhora na saúde mental

Atualmente a pandemia já está em uma situação muito mais controlada que no início, mas isso não diminui os impactos que o isolamento social causou em nossas vidas. Antes mesmo de a pandemia se tornar parte do nosso dia a dia, já existiam muitos casos de pessoas com a saúde mental prejudicada e todo esse cenário de doença e isolamento trouxe um agravamento grande nesses casos.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo (USP) em onze países, as restrições que ajudaram a conter o avanço da Covid-19, também contribuíram para pontos de alerta em relação à saúde mental. Segundo o estudo, o Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade (63%) e depressão (59%). Em segundo lugar está a Irlanda com 61% das pessoas com ansiedade e 57% com depressão, e os Estados Unidos, com 60% e 55%, respectivamente.

Isso porque momentos de lazer e trabalho passaram a ser todos no mesmo ambiente, dentro de casa. E apesar de a pandemia já estar mais controlada, ainda passamos bastante tempo em casa, alguns ainda trabalham e estudam por home office. Então, para que isso não prejudique ainda mais nossa saúde mental, é importante apostar em algumas mudanças no ambiente como trocar os móveis de lugar, investir na iluminação adequada, adquirir plantas, escolher a cor ideal para os cômodos, etc.





Pensando nisso, Renata Pocztaruk, arquiteta e CEO da empresa ArqExpress, desenvolveu algumas dicas que podem ser colocadas em prática para melhorar a saúde mental e, consequentemente, o clima da casa. “Nosso cérebro é bombardeado por inúmeras substâncias quando entramos em um novo ambiente e isso pode influenciar no funcionamento do organismo. Apenas a forma de dispor os objetos já proporciona uma grande mudança no bem-estar, contribui com o estímulo da criatividade, melhora a memória e gera novas experiências”, ressalta.

Imagens que acalmam:

É hora de tirar aquela foto tão saudosa da gaveta e investir em um belo porta-retrato. As fotografias, que estavam esquecidas e guardadas apenas nos celulares, remetem a um momento especial, trazem recordações. Prepare um cantinho para essas lembranças tão gostosas. Além disso, decorar a casa com quadros e deixá-los na altura padrão já melhora 50% do ambiente.

Cores:

Apostem em cores que tragam tranquilidade, as neutras são sempre uma boa opção. Se a ideia é colorir o ambiente, aplique em detalhes que possam ser facilmente substituídos depois, caso queira redecorar futuramente.

A iluminação adequada:

A iluminação de cada espaço precisa de uma atenção especial, afinal a luz certa é capaz de melhorar ou piorar o conforto do seu ambiente. Usar a lâmpada adequada para cada ambiente será uma preocupação mais forte. Além disso, os pendentes e luminárias decorativas ganham cada vez mais atenção na hora de pensar em uma iluminação mais intimista. Uma dica simples é trocar as lâmpadas e incluir as amarelas dentro de casa, pois trazem aconchego.

Conexão com a natureza:

Os elementos naturais e o contato com a natureza geram um bem-estar quase imediato. Por isso, não pense duas vezes ao considerar colocar alguma plantinha na parte interna da sua casa.

E a dica principal é manter o sentimento de harmonia naquele lugar, então nada como ter uma casa confortável e que nos traga tranquilidade.