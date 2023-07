Uso de aquecedor elétrico requer cuidados e atenção

O uso de aquecedor elétrico, equipamento que muitos não abrem mão em dias frios como os deste inverno, requer cuidado e atenção para que um acidente com o aparelho não se transforme em uma tragédia.







Segundo a polícia, a origem do incêndio que atingiu o apartamento do diretor teatral e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, 86, na madrugada desta terça (4), pode ter sido um aquecedor elétrico. O fogo teria se alastrado para peças de roupas e livros no imóvel localizado no Paraíso, na zona sul de São Paulo.





Segundo a sobrinha do dramaturgo, Beatriz Corrêa, em entrevista à coluna Mônica Bergamo, ele teve 40% do corpo queimado no incêndio, mas seu estado de saúde já não é mais grave.

O capitão André Elias dos Santos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, afirmou que só a perícia da Polícia Civil confirmará o que provocou o fogo na residência de Zé Celso. Porém, segundo ele, acidentes com esse tipo de equipamento é um dos fatores de incêndios em residências.





O aparelho aquece muito o que está ao redor por causa da sua resistência que erradia calor. Isso, explica o oficial, pode provocar o ponto de ignição de um objeto inflamável próximo, como roupas, tapetes e cobertores, e dar início a um incêndio.

"Cinco minutos são suficientes para queimar um apartamento inteiro", alerta o capitão.





A recomendação é nunca dormir com o aparelho ligado. "Deixe que ele aqueça o ambiente e, cinco minutos antes de se deitar, desligue", recomenda o bombeiro. "Coloque-o sempre longe de coisas inflamáveis."

O aquecedor elétrico igualmente não deve ser levado para ambientes úmidos, como banheiros e áreas de lavandeira, devido ao risco de um curto-circuito se houver contato com a água.





O aparelho também deve ser mantido longe de animais, como cães e gatos, e crianças, que podem derrubá-lo e sofrer queimaduras.

Especialistas ouvidos pela reportagem afirmam que antes mesmo de tirar o aparelho da caixa é preciso ler o manual de instruções para saber as especificações técnicas do item.





É necessário ainda avaliar a estrutura elétrica do ambiente e do imóvel, pois o aquecedor consome muita energia. "Isso pode ser feito por um engenheiro eletricista ou civil", afirma Joni Matos Incheglu, engenheiro civil e conselheiro do Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo).

"Quem vai dizer se a casa tem estrutura adequada, como disjuntor e cabeamento para o uso de aquecedor elétrico, é um profissional habilitado", diz.





O aquecedor não deve ser ligado simultaneamente com outras peças que registram grande consumo, como chuveiro e máquina de lavar, no mesmo circuito elétrico.

Além disso, nunca se deve ligar o aquecedor na mesma tomada que outros aparelhos com o uso de adaptadores ou fios de extensão, afirma Romildo de Campos Paradelo Júnior, professor de engenharia elétrica do Centro Universitário FEI.





Se o aparelho usar plugue de 20 amperes (com pinos mais grossos), por exemplo, ele não deve ser ligado a uma tomada de amperagem menor, também com uso de adaptadores.





O disjuntor no quadro elétrico precisa ser adequado à capacidade de corrente elétrica utilizada pelo aparelho.





"O aquecedor é um equipamento que libera calor, que tem resistência e transforma energia elétrica em térmica. Se não tiver cuidado, é como o carro numa descida. Se não puxar freio, ele desce", compara o professor da FEI.