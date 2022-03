Aprenda a plantar árvores com dicas e cuidados simples

Plantar uma árvore é uma das ações mais importantes e conhecidas por todos para ajudar na restauração dos ecossistemas e reverter os impactos ambientais que causamos na natureza. Além de lindas, as árvores impactam diretamente na vida humana e podem ser plantadas por qualquer pessoa, apenas precisamos nos atentar a alguns cuidados.

Para isso o arquiteto e paisagista Cezar Scarpato, a frente do escritório Scarpato Arquitetura Paisagística, reuniu diversas dicas e cuidados necessários para o momento do plantio. “Além da poética por trás da ideia de que todos devemos plantar uma árvore, existe uma questão racional e fundamental de nossa própria existência, as árvores são responsáveis pela formação e manutenção de florestas e, consequentemente, pelos benefícios e condições à vida de uma série de outras espécies, incluindo a nossa”, destaca o paisagista.

Segundo Scarpato, tudo se inicia com as árvores pioneiras. “São aquelas mais resistentes ao sol, com crescimento rápido mesmo em solos geralmente mais fracos. São elas que permitem que outras árvores e vegetações menos resistentes possam crescer, aumentando gradativamente o sombreamento e umidade do local”, explica. Isso gera um microclima, em que a água das chuvas infiltra no solo sem evaporar, formando veios da água e, consequentemente, rios e lagos, dessa forma podemos dizer que as árvores estão relacionadas à existência de fontes de água doce.

O profissional da continuidade sobre como todos podem plantar uma árvore seja em casa ou em um ambiente aberto: “O importante é tomar alguns cuidados, especialmente quando se trata da espécie adequada para o local do plantio”. Isso porque algumas árvores podem atingir proporções muito grandes, tanto em suas copas, quanto em suas raízes, folhas e frutos. “Quando mal planejado, um plantio pode gerar excesso de galhos frágeis, folhas e frutos que danificam coberturas e carros, por exemplo, ou deixam as calçadas escorregadias. É necessário escolher o local correto e evitar possíveis danos a vizinhos e a infraestrutura urbana”, alerta.

Plantio urbano

Para quem planeja plantar a árvore na calçada, é importante tomar alguns cuidados específicos. Espécies muito altas, que cheguem a mais de 6 metros de altura, devem ficar longe de fiações elétricas. No geral, o ideal é deixá-las também distantes dos muros e sem comprometer a calçada. “Optar por árvores de pequeno porte, com raízes não tão agressivas e com copa mais esbelta do que larga, evitando bloquear o espaço por completo ou bater em carros, é o mais indicado. É melhor evitar árvores com frutos muito grandes ou gosmentos, que podem também fazer com que a pessoa escorregue na calçada”, indica Scarpato.

Plantio doméstico

Jardins em casa costumam ser áreas mais livres, e o principal cuidado é com a proporção do espaço. “ A principal qualidade de trazer uma árvore é o sombreamento, que também pode favorecer um ambiente da casa ou uma fachada que recebe sol direto, deixando tudo mais confortável. Outro beneficio é em relação às frutas, quando escolhida uma árvore frutífera. E, por fim, é claro, o benefício visual”, diz o paisagista.





Para sombreamento, ele indica o plantio de espécies de copa mais frondosa como Ingá, Aroeira, Mangueira, Flamboyant, Chapéu-de-sol, Oiti e Sombreiro. Agora, para aqueles que buscam uma árvore colorida e cheia de vida, o Ipê, a Quaresmeira, Resedá, Pau-formiga, Chuva-de-ouro, Manacá-da-serra, Jasmim-manga, Magnólias e o Mini-flamboyant são a melhor aposta.

Cuidados ao plantar

Sobre o plantio, o principal cuidado deve ser com o torrão da árvore, que não pode ser quebrado ou danificado. Atenção também ao caule, que não deve ficar coberto com terra, isso porque a árvore transpira pelo tronco e abafá-lo poderia deixá-la mais suscetível à doenças e pragas. O lugar cavado na terra que receberá a árvore deve ser largo e pelo menos duas vezes maior que o torrão, assim podemos adicionar terra mista adubada, junto com a terra do próprio local, isso facilita o crescimento inicial das raízes. Em locais com ventos fortes, um tutor vertical deve ser adicionado, para o escoramento do caule.

Por fim, Scarpato indica que o plantio seja feito preferencialmente nas meias estações, especialmente na primavera. “Isso garante a rega natural, com a temporada de chuvas, e temperaturas mais amenas, para menor evaporação” , explica. A época menos interessante é no final do outono ou começo do inverno, quando as condições climáticas não são tão favoráveis na maioria dos lugares, o metabolismo e crescimento das plantas fica estagnado ou lento.