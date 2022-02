Plantas no quarto podem garantir uma noite de sono mais tranquila

Muitos não sabem, mas cultivar plantas dentro de casa, é mais que um hobbie, é saúde e bem estar também. Por conta do isolamento social, as pessoas passaram mais tempo em casa e isso fez com que muitos criassem novos hábitos, um deles bastante observado foi incluir a presença de plantas no ambiente como uma atividade estimulante e desestressante. Além de tornar o espaço mais aconchegante e estreitar o contato com a natureza, ter plantas em casa é uma ótima forma de decoração, dando mais charme aos ambientes, e pode trazer vários benefícios.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

De acordo com a especialista Creuza de Fátima dos Santos, florista da Esalflores, plantas nos quartos, por exemplo, pode melhorar muito a qualidade do sono. Inclusive existem espécies específicas para isso, a profissional da algumas sugestões:

Babosa

Continua depois da publicidade

Essa planta pertence a categoria das suculentas, é conhecida pelo seu óleo repleto de vitaminas e nutrientes. Ela também consegue purificar o ar, por isso é muito benéfica para espaços fechados, entre eles os quartos. Para continuar saudável, ela necessita de regas esporádicas e sol diário.

Samambaia americana

Possui a característica de umidificador natural do ar. Adapta-se bem a casas, apartamentos e locais de pouca ventilação desde que sejam bem iluminados. Gosta de umidade e precisa de regas frequentes.

Lavanda

Com propriedades relaxantes e tranquilizadoras é uma das espécies mais indicadas para ambientes internos. Precisa ser exposta a luz natural pelo menos 6h por dia e ser regada apenas quando a terra estiver seca.

Hera

Reduz a quantidade de mofo no ar, por isso consegue auxiliar muito na minimização de sintomas de alergias respiratórias. Adapta-se a meia sombra ou sol pleno. Regas de duas a três vezes por semana.

Gérbera

Enquanto muitas plantas liberam uma quantidade maior de gás carbônico durante a noite, a gérbera consegue manter a liberação de oxigênio. Ideal para ambientes de meia sombra com duas a três regas por semana.

Crisântemo

Tem a característica muito particular de purificar o ar e auxiliar na eliminação das substâncias do tabaco. O ideal é ficar próxima a janela, pois precisa de luz direta. A rega deve ser feita preferencialmente no período da manhã, evitando molhar a folhagem, de duas a três vezes na semana dependendo do aspecto da terra, que deve sempre estar úmida.

Espada de São Jorge

Recomendadíssima para melhorar a qualidade do ar. Elas são quase imortais e fáceis de cuidar. Estudos mostram que a Espada de São Jorge ajuda prevenir irritação nos olhos, problemas respiratórios e dores de cabeça.