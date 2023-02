Pedras naturais e cores mais intensas serão usadas nas decorações em 2023

As pessoas já entenderam que o contato com a natureza não é restrito a quem mora em casa com quintal e, mesmo nos centros urbanos, o uso de plantas e elementos naturais ganha a cada ano mais espaço na decoração. Em 2023 um dos destaques dessa tendência da biofilia em ambientes internos são as pedras naturais que chegam para dar um charme a mais nos revestimentos já que proporcionam uma sensação ainda maior de tranquilidade e bem-estar às pessoas.

“Pedras naturais como granito, mármore e quartzo, têm sido uma alternativa muito procurada como elementos estéticos, trazendo para ambientes como salas e varandas, elegância, aconchego e sofisticação”, explica Lia Galera arquiteta da Brasal Incorporações. Ela conta que o uso de plantas naturais e muita madeira já estava em alta nos últimos dois anos, mas a pedra complementa essas combinações de elementos naturais.

Seguindo a mesma linha de uma decoração biofílica, a utilização de elementos em formatos orgânicos, ganha força junto com a utilização da serralheria associada à marcenaria e vidro que também serão tendência. E a procura por iluminação natural, ambientes funcionais e integrados se mantem. “Podemos ver o exemplo destas influências em ambientes do Closer 23, o mais recente lançamento da Brasal Incorporações”, comenta a arquiteta.