Dia do Churrasco: veja dicas de como remover manchas de sangue e óleo das roupas

O Dia do Churrasco é comemorado nesta quarta-feira (24), sendo uma paixão nacional e uma super tradição no Brasil, com raízes muito fortes na região Sul. A data, inclusive, é uma homenagem ao primeiro CTG (Centro de Tradição Gaúcha) de Porto Alegre, criado em 24 de abril de 1948. O churrasco é ideal para momentos de confraternização, reunir famíliares e amigos, colocar o papo em dia e aproveitar uma boa refeição.







Porém, mexer com churrasco pode gerar manchas em roupas ou avental. Tanto para quem fica com a missão de preparar a comida, quanto quem aproveita para comer bem, pode acabar sendo afetado por marcas de gordura, de sangue ou até mesmo da famosa maionese verde que acompanha a carne e o pão.

Para lidar com essas manchas pós-churrasco, Jacqueline Morais, Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Reckitt Industrial, fabricante da marca Vanish, traz algumas dicas para remover as marcas sem dor de cabeça:





Óleo ou banha

Com um produto próprio para a remoção de manchas, prepare um molho em água morna e deixe a roupa por 1 hora. No caso de manchas difíceis, faça um pré-tratamento com um produto em barra, também especializado em manchas. Aplique a barra úmida na peça também úmida e deixe agir por 30 minutos. Depois, siga com a lavagem normal com o detergente para roupas.





Sangue

Para remover manchas de sangue, escolha um produto próprio para a remoção de manchas e prepare um molho em água morna. Deixe a roupa de molho por 1 hora e em seguida siga com a lavagem habitual com um detergente para roupas. Ou se preferir, você também pode adicionar o tira manchas na lavagem em máquina.





Maionese verde

Opte por um pré-tratamento para a mancha, umedecendo a peça e aplicando um produto em barra, também umedecido, próprio para manchas. Deixe agir por 30 minutos e siga com a lavagem normal com o detergente para roupas.





Lembre-se de conferir as instruções de lavagem na etiqueta das peças e no rótulo dos produtos utilizados.





