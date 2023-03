Cinco exercícios simples para aliviar a cólica menstrual

Para ajudar a aliviar aquela dor na região abdominal durante o período menstrual, há uma série de exercícios que podem ser praticados até mesmo em casa. Para a professora da academia UPX Sports, de Curitiba, Rafaela Verona, é essencial que a escolha dos exercícios seja de uma forma segura. “O importante é optar por atividades físicas que sejam agradáveis e seguras, e praticá-las regularmente ao longo de todo o ciclo menstrual, incluindo durante o período menstrual”, explica.





Ela listou alguns dos exercícios simples que podem ajudar a aliviar a cólica menstrual:





Alongamento: o alongamento relaxa os músculos abdominais e reduz a tensão. Deitar-se de costas e dobrar os joelhos em direção ao peito e segurar essa posição por cerca de 30 segundos e depois soltar.

Ioga: algumas poses de ioga podem ajudar a aliviar as cólicas menstruais. Por exemplo, ajoelhar no chão, esticar os braços para a frente e abaixar a cabeça em direção ao chão pode ajudar a relaxar os músculos abdominais e aliviar a tensão.





Caminhada: caminhadas leves estimulam o fluxo sanguíneo e reduzem a inflamação, e melhoram a dor abdominal. Caminhar por 20 a 30 minutos em um ritmo confortável.

Exercícios aeróbicos de baixo impacto: exercícios aeróbicos de baixo impacto, como a bicicleta ergométrica ou a esteira, aumentam o fluxo sanguíneo e reduzem a inflamação. Começar devagar e aumentar gradualmente a intensidade.





Pilates: ajuda a melhorar o equilíbrio e a postura, além de fortalecer os músculos abdominais. Esses benefícios podem ajudar a reduzir a dor associada às cólicas menstruais.





A professora lembra que cada corpo é único e pode responder de maneira diferente aos movimentos. É importante consultar um médico antes de iniciar qualquer novo programa de exercícios. Além disso, Rafaela alerta sobre os cuidados com o corpo. “É fundamental ouvi-lo e fazer o que for confortável para você. Com o tempo, você pode encontrar o exercício que melhor alivia suas cólicas menstruais”, finaliza.





