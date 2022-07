Crianças podem fazer o uso adequado da tecnologia com ajuda dos pais

Antes de tudo, não se deve demonizar os males da tecnologia, porque é preciso compreender que os recursos estão disponíveis para serem utilizados e que cabe a cada um fazer bom ou mal uso deles. “Nós entendemos que as crianças de hoje em dia merecem, gostam e têm o direito de se relacionar com a tecnologia. Por isso, o microscópio digital, os projetores de imagens, os tablets, as máquinas fotográficas, as mesas de luz, a internet e outros recursos são ferramentas potentes e fundamentais, que enriquecem o nosso cotidiano educativo”, afirma a coordenadora pedagógica da Escola Parlenda, Ana Paula Pamplona.

Chegaram as férias escolares e o uso dos eletrônicos , que já está presente na rotina da maioria das crianças, tem a oportunidade de ganhar ainda mais espaço nesse período. Embora a tecnologia traga incontáveis benefícios, se não for usada com sabedoria pode trazer sérios prejuízos, desafiando os pais quando se trata de oferecer opções de divertimento e lazer aos pequenos.

Tecnologia como ponte para o conhecimento



Segundo a psicopedagoga, as crianças já chegam à escola acostumadas com as telas e muitas precisam reaprender o modo como lidam com a tecnologia. “Percebemos que na nossa sociedade as crianças se relacionam com a tecnologia, principalmente com as telas, de modo passivo. Ganham celulares, tablets, televisão para se acalmar, fazer silêncio ou se divertir, enquanto os adultos precisam trabalhar ou se envolver em outros afazeres”, observa.

Diante dessa realidade, as escolas entram com o desafio de trazer os aparatos tecnológicos como ponte, de associá-los como mais um recurso para o “pensar sobre algo”. “O desafio é fazer as crianças se relacionarem de forma ativa com as tecnologias e aprender por meio delas, construindo significados sobre o mundo. Isso é o que pode fazer a grande diferença na educação”, destaca a profissional.





A psicopedagoga conta que as crianças fazem suas descobertas por meio das brincadeiras, das pesquisas, da natureza, do espaço em que estão inseridas. O papel dos educadores é preparar o espaço dedicado ao conhecimento, escolher os materiais e recursos didáticos, bem como organizar um cotidiano rico para que elas possam brincar, subir em árvores e rolar na grama. “Ao mesmo tempo, devemos proporcionar às crianças que façam pesquisas em computadores, escutem boas músicas, utilizem o scanner para eternizar uma ideia ou o microscópio digital para ampliar sua visão de mundo. São oportunidades que os pequenos encontram de se relacionar de forma potente com a tecnologia”, esclarece.