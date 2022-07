Período de férias: como evitar acidentes domésticos com crianças

Intoxicações, quedas e queimaduras estão entre os principais acidentes domésticos registrados nas férias. Neste mês de julho, com as crianças mais tempo em casa, os riscos tendem a aumentar. Por isso, pais e responsáveis devem redobrar a atenção, já que grande parte dos acidentes registrados nesta época do ano pode ser evitada.

De acordo com o último levantamento da ONG Criança Segura, 112 mil meninas e meninos, de 0 a 14 anos, foram hospitalizados em decorrência de acidentes em 2019 no Brasil. As quedas lideraram o ranking com 47% dos casos, em seguida aparecerem as queimaduras (19%) e intoxicações (3%). Ainda conforme os dados, 90% das ocorrências poderiam ter sido evitadas com medidas simples de prevenção.

O pediatra Eduardo Gubert, do Hospital Pequeno Príncipe, afirma que é extremamente importante que pais e responsáveis façam um levantamento dos lugares mais propensos a acidentes domésticos e adaptem os locais. “Precisamos relembrar que a criança não pode entrar na cozinha ou na área de serviço sozinha, por exemplo. É preciso colocar telas nas janelas e não deixar sofás ou camas próximos dessa área de escape”, detalha o médico.





Gubert explica ainda que, em termos de números, as queimaduras por água fervente são bem maiores do que queimaduras elétricas. “Muitos pais se preocupam com tomadas, mas não fecham a entrada da cozinha, por exemplo. É algo muito sério, muitas crianças perdem a vida vítimas de queimaduras”, diz. Ele orienta que, se for uma queimadura de segundo grau, o ideal é que os pais procurem um atendimento médico para fazer o curativo adequado e avaliar os sinais vitais.





O especialista lembra também que os casos de afogamentos não são exclusivos de períodos mais quentes do ano. E que nesse tipo de ocorrência, o importante é fazer com que a criança respire novamente. “Enquanto uma pessoa liga para o Corpo de Bombeiros, outra realiza a técnica de respiração boca a boca. O atendimento médico precisa ser imediato”, ressalta.

Outra advertência do pediatra é que em casos de intoxicação, nunca se deve forçar o vômito. Ele explica que “Por exemplo, a criança ingeriu alguma substância cáustica. Ela já fez uma lesão na ida, se for forçada a vomitar, outra ferida pode ser formada na volta e até ir para o pulmão. Antídotos caseiros e leite também não são adequados. O correto é ligar para o CIATox (Centro de Informações e Assistência Toxicológica do Paraná), pelo número 08000 410 148, ou procurar o serviço médico mais próximo”, salienta Gubert.





Abaixo, algumas dicas para evitar acidentes domésticos, especialmente nas férias: