Look de Carnaval: veja cinco dicas do que vestir nos dias de folia

Quem já está animado para o Carnaval? O feriado mais alegre e colorido do Brasil está há poucos dias e a hora de decidir os looks que serão usados durante a folia também.





Neste período, é comum muita diversão aliada com o calor típico dessa época do ano e, por isso, é importante pensar no conforto do que vestir.

Publicidade

Publicidade





Para te ajudar nessa missão, consultamos a coordenadora do curso de Design de Moda do Ceunsp (Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio), Beatriz Caron, para saber como montar um visual carnavalesco estiloso, confortável e criativo.





“Antes, é preciso definir o próprio estilo e a mensagem que quer comunicar. Comece entendendo o que você gosta de vestir e as suas necessidades. Além disso, respeite e valorize sempre o seu biotipo corporal”, destaca a especialista.

Publicidade





Beatriz Caron reuniu dicas essenciais e que podem fazer toda a diferença na hora de compor um look de carnaval sem medo de ousar. Confira:





1- Faça uso do seu guarda-roupa

Publicidade





A originalidade e simplicidade muitas vezes são o segredo para um look de sucesso. Aproveitar peças básicas que você já tenha em casa, como camisetas, camisas e até aquele velho jeans. Essas peças combinadas com outras, mais elaboradas, agregam valor ao básico e equilibram o look.





Os acessórios também são fundamentais para a elaboração de looks criativos. Abuse das bijuterias coloridas e brilhantes e aproveite a data temática para fazer combinações inusitadas, sem medo de parecer “over”.

Publicidade





2- Alie estilo com conforto





Publicidade

Roupas leves e sapatos confortáveis são indiscutíveis quando o assunto é look carnavalesco. O tênis é sempre uma boa pedida, e com a escolha do modelo certo o look pode ficar ainda mais estiloso. Se a opção for pelas sandálias, a dica é utilizar as peças de salto bloco, plataforma ou rasteirinhas.





3- Esteja atento às tendências para o carnaval 2023

Publicidade





No verão deste ano, as estéticas que estão em alta são: o tão aclamando BARBIECORE, a tendência cor de rosa e o visual plástico ganham força total nas fantasias de carnaval.





Em antagonismo a essa estética, o estrondoso e crescente sucesso da série “Vandinha”, da Netflix, fez emergir com força total a tendência do terror, trazendo o preto e o estilo sombrio como uma forte escolha para as looks carnavalescos.

Publicidade





O indefectível vestidinho preto sobreposto em uma camisa branca, aliado a uma make sombria e arrematado por tranças no cabelo promete ser o look do momento.





4- Use a abuse das cores





O visual colorido tradicional nas festas e desfiles de carnaval é reforçado pela influência da “trend” Dopamina, onde as cores alegres e vibrantes trouxeram o conforto emocional no visual urbano pós pandemia, e continuam fortes para os momentos de folia.





Aposte em tops, saias, camisetas e acessórios colorido - e em combinações de cores nada óbvias.





Além disso, a Pantone anunciou que o “Viva Magenta” é a cor de 2023, um tom da família do vermelho e promete uma nova demonstração de força e criatividade.





Já nas passarelas internacionais, as cores em evidência foram intensas e vibrantes, como amarelo, laranja, rosa, azul e verde, e estes tons são apostas certeiras para os looks de carnaval.





5 – Não tenha medo de exagerar





O momento de ousar é agora: a moda pós-pandemia. Vivemos em um período em que a festa de Carnaval retoma sua importância social e econômica - e esse momento merece pompa de sobra.





A estética Night Luxe nunca esteve tão em alta e o momento de ousar e exagerar com looks glamurosos com muito brilho, paetês, cristais, franjas e plumas podem ser usadas e abusadas sem medo.





Agora sim, com dicas essenciais para montar seu look e se jogar no principal evento pré-carnaval de São Paulo, o CarnaUOL 2023, que chega em sua 8ª edição com muita empolgação após dois anos de pausa por conta da pandemia. O festival acontecerá no dia 04 de fevereiro em um novo local, o Allianz Parque.