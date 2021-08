Benefícios do colágeno vão além da beleza

O uso do colágeno se popularizou no Brasil em tratamentos estéticos, para a obtenção de benefícios como melhor sustentação, firmeza e resistência da pele, prevenindo flacidez, rugas e linhas de expressão no rosto. Porém, os benefícios do colágeno vão muito além da parte estética.

Continua depois da publicidade





A farmacêutica, Alissana Camargo Bassoli, PhD em Patologia Experimental e professora do curso de Farmácia da Unopar, explica que o colágeno é indicado também para tratar problemas de saúde como a artrose, pois é uma proteína fundamental para a manutenção de vários tecidos, incluindo as cartilagens e as articulações. "Os suplementos à base de colágeno são bons para as áreas do corpo que precisam resistir a grandes pressões, como as cartilagens, articulações, discos intervertebrais e a estrutura óssea", comenta a especialista.





De acordo com a farmacêutica, o consumo de colágeno hidrolisado é indicado a partir dos 30 anos, quando a produção do próprio corpo começa a ficar cada vez menor. No entanto, também pode ser usado mais cedo por pessoas que passam muito tempo no sol, que fumam ou que possuem uma dieta pouco saudável, pois esses fatores podem interferir na produção de colágeno no organismo.

Continua depois da publicidade





Alissana explica que alguns alimentos são ricos em colágeno como as carnes vermelhas, frango e peixe, mas é preciso tomar cuidado com os que possuem gorduras saturadas. "O excesso de consumo desses alimentos pode provocar aterosclerose, aumento do colesterol, obesidade e problemas cardíacos. A melhor forma de repor colágeno é com a suplementação, sempre com acompanhamento de um especialista", finaliza.

Continua depois da publicidade





Confira alguns benefícios promovidos pelo consumo de colágeno:





• Melhora da firmeza e elasticidade da pele;

Continua depois da publicidade





• Fortalecimento das articulações, unhas e cabelos;

Continua depois da publicidade





• Prevenção e tratamento da osteoporose;





• Prevenção do envelhecimento;

Continua depois da publicidade





• Fortalecimento dos tendões e ligamentos;

Continua depois da publicidade





• Melhora e controle da pressão arterial;

• Prevenção do aparecimento de úlceras gástricas.